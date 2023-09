Italia Under 21, Balata: “Gruppo in costruzione, a livello europeo tutte le partite sono difficili”

“C‘è un gruppo in costruzione e a livello europeo tutte le partite sono difficili. Ci sono ragazzi che arrivano dal precedente gruppo e altri che salgono dall’under 20, ci vuole tempo”. Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega Serie B e capo delegazione della nazionale under 21, impegnata sul campo della Lettonia in occasione delle qualificazioni agli Europei del 2025. “Bisogna lavorare per il movimento calcistico, per far sì che i giovani possano mettersi in evidenza. Se non giocano, non riescono a crescere – ha detto ai microfoni di Rai Sport –. Baldanzi? È un giocatore di grande qualità. Lo sforzo è quello di creare un gruppo di ragazzi vogliosi di far bene, è questo l’impegno del Ct e della Federazione”.