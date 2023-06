Italia Under 19, i convocati del CT Bollini per il prossimo stage ultimo prima dell’Europeo

Manca sempre meno al prossimo Europeo Under 19 in cui si vedrà anche la Nazionale Italiana guidata dal CT Bollini. Gli azzurrini saranno impegnati nel girone contro Malta, Polonia e Portogallo e per passare il turno dovranno mettere da subito attenzione e dettagli in campo. Per l’ultimo raduno prima della partenza per l’Europeo, il CT ha convocato ben 27 giocatori.

Questo l’elenco completo: Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna); Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma); Attaccanti: Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).