Italia-Ucraina, Zaniolo: “L’importante era vincere dopo la Macedonia”

Zaniolo parla della partita dell’Italia, che ha vinto contro l’Ucraina 2-1: “L’importante era vincere e sistemare il passo falso in Macedonia, a prescindere dalla prestazione personale. Le critiche le accetto e mi stimolano, la gente si aspetta e noi dobbiamo dare tutto per la maglia azzurra. Dobbiamo pensare alla prossima partita, vogliamo essere protagonisti all’Europeo. Spalletti ti dice le cose chiare in faccia, ed è la cosa che preferisco. Preferisco una brutta verità ad una bugia. Mi metto a sua disposizione, è una grande persona e un grande allenatore. Speriamo di fare tanta strada con lui”.