Italia-Ucraina, Spalletti: “La squadra ha mostrato un buon calcio”

Il ct azzurro Luciano Spalletti commenta a prestazione dell’Italia, che ha vinto 2-1 contro l’Italia: “Stasera bisogna essere contenti. Loro hanno avuto due occasioni nel primo tempo, con due ripartenze nella ripresa. Se si è troppo pignoli, non va più bene. La squadra ha mostrato un buon calcio e ha tenuto bene il campo. Mi è piaciuta l’Italia di tutta la partita. Loro sono bravi nelle ripartenze e hanno lasciato giocatori alti davanti. Dobbiamo avere più qualità per fare il terzo e il quarto gol. Possiamo lavorare con più tranquillità, abbiamo vissuto una ventina di giorni di pressione totale nella testa, c’erano troppe cose da gestire, anche se ho avuto collaboratori incredibili che mi hanno dato una mano in più”.