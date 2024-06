Italia U21, Nunziata: “Abbiamo lavorato per diventare più squadra”

L’Italia Under 21 è pronta per affrontare Panama nella sfida valevole per il torneo di Tolone, ma il Ct Carmine Nunziata sa bene che non bisogna sottovalutare gli avversari. “Panama è un avversario difficile, stanno preparando le Olimpiadi. Sono una squadra vecchia, che ha grande intensità, ti viene addosso, ha due-tre giocatori di qualità e quindi sarà sicuramente una partita impegnativa” ha detto il Ct azzurro nella conferenza stampa alla vigilia della partita. “Mi aspetto di stare meglio in campo, avere un po’ più di intensità ed essere più squadra – ha aggiunto Nunziata -. Dopo l’ultima partita il bilancio non può essere positivo perché abbiamo preso quattro gol (dall’Ucraina, ndr). Detto questo, ci sono anche delle note positive su qualche giocatore, questo sicuramente è molto importante però dobbiamo fare di più. In questi ultimi quattro giorni abbiamo lavorato per diventare più squadra“.

Nunziata a poi voluto fare i complimenti “a Favo, a tutta la Nazionale Under 17, a Maurizio Viscidi e a tutti perché hanno fatto veramente un’impresa” vincendo il titolo continentale. Importante la vittoria, ma l’aspetto più bello per Nunziata è “come l’hanno ottenuta. Hanno giocato e hanno fatto vedere un ottimo calcio ed alla fine penso non sono stati fortunati ma se lo siano veramente meritato sul campo per quello che hanno fatto“. “Sicuramente questo per tutto il movimento è fondamentale perché fino ad un anno fa praticamente abbiamo quasi sempre fatto bene e ci mancava la ciliegina sulla torta che era quella di vincere. Ci siamo riusciti con l’Under 19 e l’Under 17 e questo per tutto il movimento è importante: ci ripaga di questi anni dove abbiamo cercato di fare un certo tipo di calcio” ha aggiunto in conclusione il Ct della Nazionale Under 21.