Italia-Malta: San Nicola di Bari verso il tutto esaurito, venduti già 45mila biglietti

Si va verso il tutto esaurito allo stadio San Nicola di Bari per la sfida Italia-Malta, valevole per le qualificazioni a Euro 2024 e in programma sabato 14 ottobre alle ore 20.45. Sono già stati venduti 45mila biglietti per il ritorno della Nazionale nel capoluogo pugliese dopo ben sette anni dall’ultima volta, l’amichevole contro la Francia nel 2016. Si è rivelata un grande successo la politica dei prezzi popolari messa in atto dalla Figc, che ha ideato anche diverse promozioni, riservate a famiglie, under 12, over 65 e studenti universitari.