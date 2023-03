Italia femminile, Bertolini: “Arnold Clark Cup esperienza formativa”

“L’Arnold Clark Cup è stata un’esperienza formativa, i segnali sono positivi, siamo in crescita e ci stiamo preparando al meglio. È stata un’occasione per vedere all’opera le giovani, che devono darci indicazioni importanti”. Queste le parole della Ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Figc e Telepass, in riferimento alla recente partecipazione delle azzurre al torneo inglese. “Un partner come Telepass è fondamentale per la crescita del calcio femminile. Mi fa pensare ai viaggi e presto avremo un viaggio importante come quello del Mondiale. Il nostro è un movimento ancora fragile, ma che sta assumendo sempre più forza”, aggiunge la ct.