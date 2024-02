Intervento al cuore per Enrico Albertosi, l’ex portiere a 84 anni: “Facevo fatica anche a camminare”

Enrico Albertosi, 84enne ex portiere e campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, è stato operato nelle scorse settimane per una riparazione della valvola mitrale. L’intervento, eseguito presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) di Gvm Care & Research, è stato condotto dal professor Fausto Castriota che è il responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica ed interventistica presso la struttura ravennate. Albertosi si è sottoposto all’operazione a metà dicembre, con risultati a quanto pare positivi come racconta lo stesso ex calciatore: “E’ stata una cosa meravigliosa, mi sono sentito subito benissimo e ho potuto anche passare il Natale a casa con la famiglia – spiega – In passato ho avuto due infarti, la sensazione di affanno stava peggiorando e facevo ormai fatica anche a camminare. Mio nipote mi ha suggerito di rivolgermi al professor Castriota, che prima mi ha impiantato un defibrillatore e poi ha sottolineato l’importanza di eseguire l’intervento.”

A spiegare nel dettaglio cosa è avvenuto è lo stesso Castriota, che è intervento con la tecnica Mitraclip: “La chirurgia tradizionale rappresenta un grandissimo rischio in persone di una certa età con un cuore non in forma, così abbiamo usato un approccio percutaneo che abbassa molto il rischio operatorio pur dando un risultato ottimale.”