Inter, Zhang: “Con me il club sarà sempre competitivo. Vendita? Rumors da ignorare”

Steven Zhang nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Champions non si sofferma solo sulle questioni riguardanti il campo. “Abbiamo intenzione di rinegoziarlo – dice sul prestito di Oaktree -. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento. Finchè ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva. Le voci sui potenziali acquirenti? Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”.

Sullo stadio: “C’è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita. Uno stadio in comune lo garantirebbe più di due impianti. L’idea dell’Inter è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà e altrettante idee. La nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan”. Infine, sulla Superlega, aggiunge: “Non aveva il giusto format però era un tentativo di innovare e cambiare. Utile soprattutto per i club italiani che erano indietro rispetto agli altri. Ma non volevamo entrare in conflitto con l’Uefa. E La Champions League resta oggi il miglior torneo