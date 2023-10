Verso Inter-Roma, la Nord si prepara ad accogliere Lukaku: fischietti disponibili da domenica dalle 13.00

Domenica che verrà sarà la giornata del ritorno di Romelu Lukaku in quel di San Siro, partita in cui il belga giocherà per la prima volta contro la sua ex squadra. L’accoglienza sarà rovente con la Curva Nord dell’Inter che non ha digerito per nulla ciò che è accaduto nei mesi estivi di calciomercato.

Con una foto diramata su Instagram, nelle stories del profilo della Curva Nord, i tifosi hanno dato informazioni per quanto riguarda la consegna dei fischietti che saranno lo strumento attraverso cui accogliere Lukaku. Queste le parole della Curva: “Domenica dalle 13 potete ritirare al Baretto stadio (cancello 0/1) il vostro fischietto”