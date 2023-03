Inter, Onana: “Non mi serve la fascia per essere leader. Sono io a dare le dritte in campo”

Parole da leader e da chi tiene fermamente all’Inter, quelle dette da André Onana. Il portiere del Camerun si è preso ormai da tempo la porta da difendere della squadra di Simone Inzaghi, relegando Handanovic al ruolo di secondo ini squadra. Lo stesso Onana ha parlato ai microfoni di Bein Sport in esclusiva.

Queste le parole di Onana: “Sono io che do istruzioni, i compagni devono seguire le mie direttive. Come comandante di questa squadra non ho bisogno di avere la fascia per comandarla. Il portiere è un comandante o addirittura il colonnello di una squadra. Devo fare di tutto per provare a guidare la squadra“.

Sulla trasferta di Porto in cui è stato protagonista: “Non direi un grandissimo Onana, direi una grande difesa. Abbiamo dimostrato di avere carattere: siamo andati lì per fare la nostra partita e per qualificarci. Per me i numeri di Champions League esistono grazie alla fiducia che la squadra mi dà“.