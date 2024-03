Inter, Massimo Moratti ad Appiano Gentile: “Un ritorno a casa, una grande emozione”

“È certamente un ritorno a casa, è una grande emozione. Una cosa molto simpatica, ringrazio per l’invito. L’Inter è un amore che non finisce mai, per noi è qualcosa di fondamentale. È una passione lunghissima e fortissima per tutta la famiglia”. Sono le parole dell’expatron dell’Inter Massimo Moratti, mentre fa il suo ritorno alla Pinetina dopo 10 anni, nel centro sportivo intitolato al padre Angelo. L’ex numero uno del club nerazzurro poi si ferma con i giornalisti ad analizzare il magico momento della squadra: “Questa Inter mi sta divertendo moltissimo, perché è molto forte e poi gioca bene quindi è proprio divertente come calcio. L’Inter più bella di sempre? Può darsi, è difficile fare paragoni anche per gli avversari che si incontrano. Comunque come tipo di gioco è molto bella, fa piacere vederla giocare”.

“Inzaghi sinceramente non mi aspettavo fosse così bravo, è molto bravo e cresce sempre di più – ha proseguito -. Fa piacere averlo all’Inter perché non solo tiene bene la squadra ma la fa giocare bene, è un piacere vederla. E anche l’atmosfera a San Siro è un premio alla qualità del gioco. Zhang non l’ho sentito ultimamente, è un ragazzo giovane pieno di entusiasmo e sono contento sia premiato. Per me quest’anno l’Inter è superfavorita in campionato perché gioca bene, è più forte. Per la Champions sono più scaramantico, bisogna vedere partita per partita”.