Calcio: in fin di vita Anwar Megbli, attaccante 18enne delle giovanili del Livorno

E’ in fin di vita Anwar Megbli, 18enne attaccante delle giovanili del Livorno rimasto vittima ieri mattina di un grave incidente. Come riporta ‘Il Tirreno’, Megbli, che era su uno scooter assieme ad un amico, è stato violentemente tamponato da una Ford guidata da un uomo risultato poi positivo all’alcol test. Immediati i soccorsi per i due giovani, trasportati all’ospedale di Cecina. Megbli, in condizioni disperate, è stato poi condotto con l’elisoccorso a Cisanello, mentre l’amico del calciatore amaranto è stato trasferito all’ospedale di Livorno e ricoverato in rianimazione con ferite alla testa. Per Megbli ormai sembra non ci sia più nulla da fare: è infatti iniziato il tracciato per verificare la morte cerebrale.