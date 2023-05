Inter, main sponsor da trovare: slitta la presentazione delle nuove maglie a luglio

L’Inter non ha certezze per il prossimo anno sia sul campo sia fuori dal rettangolo verde. Se per gli uomini di Simone Inzaghi la qualificazione alla prossima Champions League è una rincorsa su due fronti, in società ci sarebbero problemi per rintracciare il prossimo main sponsor del club per le prossime stagioni: per questo, la presentazione delle nuove divise da gioco slitterà al prossimo luglio.

Dopo aver chiuso i rapporti con il precedente main sponsor, Digitalbits, inadempiente da mesi e fatta fuori dalle casacche già dalla gara di domenica scorsa contro la Lazio, ora sarebbe partita la caccia a chiudere accordi prolifici al livello economico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sullo sfondo ci sarebbe la candidatura di Qatar Airways, con il quale ci sarebbero stati contatti negli scorsi mesi. La trattativa al momento però non sarebbe decollata. Per questo, è slittata anche la presentazione della prossima divisa da gioco della stagione 2023-24, in attesa di trovare un main sponsor da mettere dalla parte davanti delle divise.