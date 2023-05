Inter, Lukaku potrebbe rimanere al Chelsea con Pochettino in panchina

Romelu Lukaku, attualmente in prestito all’Inter, potrebbe rimanere nella rosa del Chelsea. Il tutto dipenderebbe dall’arrivo di Mauricio Pochettino, il manager in trattativa con la squadra inglese per prendere le redini del club dalla prossima stagione. Secondo ‘Footmercato’, l’argentino sarebbe interessato a parlare con il giocatore belga nel tentativo di convincerlo a restare. Il tutto, ovviamente, sarebbe possibile solo se Pochettino dovesse diventare allenatore effettivo del Chelsea.