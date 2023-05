Inter, Lautaro e Agustina sposi: la cerimonia sul Lago di Como

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo uniti in matrimonio. E’ questa la notizia del giorno in casa Inter, la coppia infatti ha celebrato l’evento a Villa d’Este, sul lago di Como, dopo essersi sposati qualche settimana fa con un rito civile nel Comune di Milano. Presenti Correa, Dzeko, Gagliardini, ma anche i compagni del calciatore connazionali Tagliafico e Musso oltre al vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di oltre 150 invitati, una seconda verrà celebrata in Argentina, paese natale di entrambi, dopo la finale di Champions League in programma il prossimo 10 giugno.