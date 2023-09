Inter, Inzaghi: “Con il Sassuolo serve una prestazione importante”

L’Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi il suo percorso, fino a questo momento senza fronzoli, in campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi avranno il Sassuolo difronte nel turno infrasettimanale. A tenere alta la guardia in casa nerazzurra ci ha pensato il mister ex Lazio che si è soffermato su quello che servirà per battere gli uomini di Dionisi.

Le parole di Inzaghi: “Ci attende la quarta partita in 10 giorni con tanti giocatori reduci dagli impegni con le nazionali che hanno avuto tantissimi viaggi e trasferimenti, ma ho la fortuna di avere una rosa competitiva e aspetterò l’ultimo allenamento prima di decidere. Vengono da un’ottima partita vinta contro la Juventus, conosco Dionisi è un ottimo allenatore che dà grande organizzazione alla squadra, dovremo essere bravi e determinati, serve una prestazione importante“.