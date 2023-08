Inter, Gosens ed Esposito fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro l’Egnatia

L’Inter nelle ultime ore di mercato ha chiuso per il rinforzo sulla fascia, con Carlos Augusto che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con la maglia nerazzurra. La chiusura con il Monza è dovuta al fatto che Robin Gosens è vicinissimo all’Union Berlino.

Non solo il tedesco vicino all’addio all’Inter: infatti, anche Sebastiano Esposito è ad un passo dalla cessione. Sull’attaccante si era mosso l’Hellas Verona, ma la Sampdoria di Pirlo dovrebbe spuntarla. L’indizio che certifica quanto sia vicina la doppia cessione è dettato dal fatto che entrambi i giocatori non siano stati convocati per l’Egnatia per quella che sarà l’ultima gara pre-campionato.