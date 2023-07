Inter, dalla Francia: accelerata anche per Hugo Lloris per la porta

C’è anche il nome di Hugo Lloris sul taccuino dell’Inter per il post-Onana. I nerazzurri, alla ricerca di soluzioni per la porta con la partenza dell’estremo difensore in direzione Manchester United che pare sempre più probabile, sarebbero sulle tracce del 36enne francese. Secondo Footmercato, l’Inter avrebbe intensificato i contatti con il Tottenham, club con il quale Lloris è in scadenza nel 2024. Potrebbe essere lui dunque uno dei due portieri della prossima stagione dei finalisti dell’ultima Champions League: oltre all’obiettivo Sommer, in lista c’è anche Trubin.