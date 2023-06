Inter, Brozovic aspetta il Barcellona: ma i catalani devono prima vendere

Continua a regnare l’incertezza in merito al futuro di Marcelo Brozovic, conteso tra Barcellona e Arabia Saudita. L’Inter ha già trovato l’accordo con l’Al-Nassr per una cessione a titolo definitivo per 23 milioni di euro, tuttavia il croato temporeggia. Il suo desiderio è infatti quello di andare a Barcellona, alla corte di Xavi come sostituto di Sergio Busquets. Prendere tempo però potrebbe non bastare dato che i catalani attualmente non possono muoversi sul mercato per ragioni finanziarie. Insomma, per acquistare Brozovic, il Barcellona deve innanzitutto vendere. La chiave potrebbe essere proprio l’Arabia Saudita, dato che l’Al Ahly ha offerto 20 milioni di euro per Franck Kessie. L’ivoriano però non è convinto della proposta e vorrebbe provare a giocarsi le sue chance con i blaugrana.