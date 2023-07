Inter, Bonolis su Lukaku: “Scappa sempre, ormai è un format”

Paolo Bonolis commenta il mancato ritorno di Lukaku all’Inter: “Non ci sono più margini per ricucire. L’estate è sempre una stagione pericolosa per Lukaku. In questo periodo è scappato dallo United per andare all’Inter, poi dall’Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per fare ritorno all’Inter. Adesso sta scappando di nuovo, ma per andare dove? Al Milan? Alla Juve? In Arabia Saudita? Mi sembra più un format ormai…” conclude il commentatore televisivo, che ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.