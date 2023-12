Inter: Bastoni e Pavard accelerano i tempi, allenamento alla Pinetina nel giorno di riposo

Il giorno dopo la netta e pesante vittoria al “Maradona” contro il Napoli, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha concesso il giorno di riposo alla squadra per smaltire parzialmente le fatiche degli impegni in trasferta tra Champions League e Campionato della settimana appena trascorsa. Chi non si ferma, invece, e si è presentato alla Pinetina per svolgere attività fisica, sono Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, i due infortunati illustri che l’allenatore interista spera di recuperare il prima possibile per ovviare a un’emergenza difensiva acuita dallo stop di De Vrij (la cui entità è ancora da valutare). L’azzurro e il francese hanno regolarmente svolto il programma di riabilitazione previsto dallo staff medico e, compatibilmente con i tempi previsti, stanno provando ad accelerare i rispettivi rientri.

Lo staff medico nerazzurro nutre fiducia soprattutto per quanto riguarda Bastoni, che potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per il prossimo impegno casalingo contro l’Udinese. L’azzurro ha risolto il problema accusato al polpaccio nel ritiro della nazionale e adesso si tratta di curare la parte atletica con il rientro in gruppo, cosa che dovrebbe avvenire in settimana. Per Pavard, invece, bisognerà attendere qualche giorno in più, ma anche lui è quasi pronto per il reintegro in gruppo e per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, col suo ritorno in campo che è previsto tra un paio di settimane.