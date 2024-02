Inter-Atletico Madrid, Zenga: “Simeone ha pagato i cambi, al ritorno dovrà cambiare qualcosa”

Walter Zenga è tornato a parlare dell’andata degli ottavi di Champions tra Inter e Atletico Madrid e l’ha fatto a ‘Mondo Inter‘, nuovo format di Inter TV: “Nel primo tempo, i nerazzurri hanno faticato perché Calhanoglu e Mkhitaryan non hanno giocato ai livelli a cui ci hanno abituato. L’impostazione che Simeone ha dato all’Atletico invece mi è piaciuta, ma senza Morata non sono riusciti a trovare la profondità“.

Poi la partita è cambiata: “Secondo me la differenza l’hanno fatta i cambi. Savic e Reinildo hanno abbassato la qualità della squadra e anche Witsel è calato. Le parole di De Paul (“Inter superiore? No”, ndr) le ho trovate denigratorie nei confronti della squadra di Inzaghi e non in linea con la partita“. Infine, sul ritorno in Spagna: “L’Atletico è chiamato a vincere, perciò dovrà cambiare qualcosa, specialmente in termini di atteggiamento. L’Inter non troverà un ambiente semplice, ma lo stesso vale per le avversarie che arrivano a San Siro“.