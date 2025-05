Arrivano buone notizie in casa Inter prima della finale di Champions League, grande gioia per tifosi e società.

Mancano meno di 24 ore all’appuntamento più importante della stagione nerazzurra, ma nel frattempo la società può già esultare. La finale di Champions League sarà un grande appuntamento con la storia, una di quelle serate impossibili da dimenticare. I tifosi non vedono l’ora, ma adesso la società può festeggiare per i suoi ragazzi.

In serata è andata in scena la finale per il campionato Primavera 1 tra Inter e Fiorentina e i nerazzurri hanno avuto la meglio. Grande soddisfazione per la squadra allenata da Zacchetta, che porta a casa un titolo capace di certificare il lavoro importantissimo della società sui giovani.

Campionato Primavera, vince l’Inter: battuta la Fiorentina

L’Inter ha trovato il vantaggio alla metà del primo tempo grazie a Bovo, dopo un batti e ribatti a seguito di un angolo calciato da Berenbruch. Il raddoppio è arrivato nella ripresa e l’ha segnato proprio Berenbruch, che poi ha vinto il premio speciale dedicato a Morosini. Il definitivo tris, invece, porta la firma di Lavelli, entrato in campo pochi minuti prima di trovare la via della rete.

La Fiorentina è andata vicina al gol in occasione della traversa colpita da Rubino, ma le palle gol per i toscani non sono state molte. Quando chiamato in causa, poi, il portiere nerazzurro si è fatto trovare sempre pronto. Niente da fare per la Viola, dunque. L’Inter Primavera è campione d’Italia. Una notizia che fa sicuramente ben sperare per il futuro della società, ma che diventa anche un buon auspicio a poche ore dalla finale di Champions League.