Gasperini sarà il prossimo allenatore giallorosso, non è andato a buon fine il tentativo last minute della Vecchia Signora.

Dopo nove anni straordinari a Bergamo, Giampiero Gasperini ha deciso di salutare l’Atalanta. Il suo percorso sarà ricordato per sempre, dalle notti europee fino alle finali di Coppa Italia, passando ovviamente per il grande successo in Europa League. L’Atalanta del Gasp ha fatto innamorare migliaia di tifosi, non solo a Bergamo.

Il suo carattere esuberante e alcune dichiarazioni fuori dagli schemi non potranno mai mettere in secondo piano il lavoro eccellente fatto con la Dea. Adesso, però, comincia una nuova avventura: Gasperini ha scelto di allenare la Roma e di riportare questa squadra in Champions League.

Gasperini-Roma, ci siamo: niente da fare per la Juve

Nelle ultime ore, dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la Juventus ha fatto un tentativo per l’ormai ex allenatore dell’Atalanta. Giorgio Chiellini e Damien Comolli – prossimo direttore generale bianconero – hanno chiamato Gasperini in giornata, questo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

L’allenatore, però, ha preferito mantenere la parola data a Ranieri e ai Friedkin. L’anno prossimo comincerà la sua avventura a Roma, in una piazza che è pronta ad accoglierlo a braccia aperte, con la speranza di rivedere nella capitale l’energia proposta a Bergamo. La società bianconera, nel frattempo, continua il casting per il post Tudor.