Insulti razzisti all’ex Torino Lys Gomis: “Lotterò sempre contro le discriminazioni”

di Mattia Zucchiatti 10

“Io sono fiero di esser nero italiano e di Cuneo” e “lotterò sempre” contro le “discriminazioni” e per non “farle passare per una cosa normale”: “vedere un signore insultare per il colore della pelle un calciatore è una vergogna!!!”. Lo ha scritto sui social l’ex portiere del Torino Lys Gomis, calciatore senegalese con cittadinanza italiana, che denuncia gli insulti razzisti ricevuti in occasione della partita di serie D Pdhae-Vogherese, finita 2-2. “Io – scrive Gomis – padre di una bimba che è frutto di una unione di due culture”, quella italiana e quella senegalese, “lotterò con tutte le mie forze perché siamo tutti uguali…chi è del sud chi è del nord chi è nero chi è bianco chi è giallo…chi è disabile…il razzismo è una vergogna e non deve passare per una cosa da stadio…oggi a fine partita è stato tutto assurdo…ma io sono fiero di esser nero italiano e di Cuneo…non giudico Voghera perché gli imbecilli sono ovunque” e “ringrazio i miei compagni che si sono stretti a me”. L’estremo difensore – che nel post gara, secondo i media locali, è salito sugli spalti – ha poi ricevuto le scuse sui social da parte del responsabile: “Ti chiedo perdono per quello che si è verificato oggi, non sono razzista, è stato un lapsus che mi è partito senza nemmeno accorgermene. Al ritorno a Voghera se accetterai le mie scuse, ti offrirò un aperitivo”, si legge nel messaggio reso pubblico (senza nome) da Gomis. Che risponde: “Ho apprezzato che hai capito il tuo errore e ti sei esposto. Questa è la dimostrazione che le cose possono cambiare”, scrive il portiere.