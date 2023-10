Insulti contro l’arbitro e sputi, sei giornate di squalifica al figlio di Nedved

Sei giornate di squalifica all’indirizzo di Pavel Nedved, questo il responso del giudice sportivo della seconda categoria italiana, che ha sanzionato il giocatore ceco delll’ASD La Nuova Lanzese, formazione di Lanzo torinese in Piemonte. Non si tratta, ovviamente, dell’ex leggenda e vicepresidente della Juventus, ma di suo figlio, che porta lo stesso nome di battesimo. Nedved Jr è stato squalificato con una stangata per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro”: dopo essere stato espulso per una serie di insulti verso il fischietto della partita, in modo reiterato, ha poi sputato a terra vicino al direttore di gara, senza però colpirlo. Starà dunque fuori per oltre un mese.