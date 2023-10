Inghilterra, i convocati di Southgate: presente Tomori, torna Stones

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha comunicato i 26 convocati per le sfide all’Australia in amichevole, in programma il 13 Ottobre, e all’Italia a Wembley nel match valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma il 17 Ottobre. Niente stravolgimenti importanti, da segnalare la presenza ormai stantia nella lista dei convocati del tecnico inglese, del difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori e il ritorno tra i convocati degli attaccanti Bowen e Watkins, oltre il reintegro di Stones. Questi i 26 convocati da Southgate:

Portieri: Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Difensori: Levi Colwill, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, John Stones, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Attaccanti: Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Eddie Nketiah, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins.