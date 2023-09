Inghilterra contro Uefa, Times: nazionali giovanili inglesi non giocheranno contro i russi

L’Inghilterra ha annunciato che rifiuterà di giocare contro qualsiasi nazionale junior russa nonostante la decisione della Uefa di riammettere gli Under 17. Come dichiarato dal Times, il presidente della Uefa Ceferin ha affermato: “I bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti“. Ricordiamo come tutte le squadre russe erano state bandite dalle competizioni europee dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del paese l’anno scorso. Gli amministratori della Uefa avranno ora il compito di trovare un modo in cui le squadre junior russe, possano essere reintegrate nelle competizioni europee “anche quando i sorteggi si sono già svolti”, si legge in una dichiarazione della Uefa. Una decisione che vede contraria la Federcalcio inglese.