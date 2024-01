Incredibile Kyle Walker: moglie e amante, due famiglie diverse (con figli) portate avanti in parallelo

Sono sempre più incredibili i retroscena che arrivano dalla vicenda di Kyle Walker. La recente notizia della separazione decisa dalla moglie Annie Kilner, dopo gli scandali di infedeltà e atti osceni del difensore del Manchester City, assume tutt’altra consistenza alla luce delle rivelazioni della modella Lauryn Goodman, l’amante del terzino inglese, con cui quest’ultimo aveva costruito una seconda famiglia portata avanti in parallelo rispetto a quella “ufficiale” con sua moglie.

Una vera e propria doppia vita, come ha spiegato la modella al Sun: “Ho detto a Kyle Walker: devi dirglielo. Devi dire ad Annie che sei il padre di nostra figlia. Dobbiamo iniziare l’anno 2024 liberamente. Se tutti sanno qual è la loro situazione, possono prendere le proprie decisioni da adulti nella vita. Non volevo causare altro dolore ad Annie o essere una stronza, ma dovevo dirglielo perché Kyle era troppo debole per farlo. Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che tutto ciò diventasse di dominio pubblico. Kyle Walker era felice di nascondere la verità perché aveva due famiglie e aveva paura di cosa sarebbe successo quando Annie lo avesse scoperto. Non volevo che si separassero o soffrissero, ma questa situazione doveva venire alla luce per il bene di tutti”.

A quel punto Lauryn Goodman ha confessato il modo in cui ha portato a conoscenza Annie Kilner della doppia vita del marito, vale a dire mostrando un’analisi del dna della figlia, la documentazione e persino un’immagine della ragazza e Kyle Walker insieme, riporta Marca. Sono due i figli con l’amante per Walker, e l’ormai ex moglie Annie è invece incinta al sesto mese del quarto bambino.