Inchiesta Prisma: la Procura di Cagliari ha aperto una inchiesta per la cessione di Cerri dalla Juventus al Cagliari

La Procura di Cagliari, dopo aver ricevuto parte degli atti da Torino per la così detta inchiesta Prisma, ha aperto un’inchiesta sulla vendita di un calciatore della Juventus ai rossoblù. Si tratta di Alberto Cerri, che il 12 luglio 2018 è sbarcato in Sardegna, generando – secondo gli investigatori – una plusvalenza di 8-9 milioni. Il procuratore Rodolfo Sabelli, riferisce ‘l’Unione Sarda’, ha assegnato il fascicolo al gruppo che si occupa di reati finanziari, ma per il momento non ci sarebbero ancora iscritti al registro degli indagati.

Nel frattempo i pm torinesi continuano a inviare le carte ai colleghi sparsi in tutta Italia, perciò non è da escludere che nelle prossime settimane possano essere aperte altre inchieste. Pochi giorni fa era stata la Procura di Genova a volerci vedere chiaro sugli acquisti della Sampdoria di tre giocatori: Audero, Pieters e Mulé.