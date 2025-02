Un’email inviata a tutte le emittenti televisive per richiedere un cambiamento nel modo di definire il club: è successo in Premier League.

Più di 20 punti di distanza dalla prima in classifica, una posizione che li vede ben lontani dai vertici della Premier League; ma per la società questo è un discorso secondario.

Il club in questione è il Tottenham, definito così ancora per poco. La dirigenza del club, infatti, ha di recente avanzato una richiesta alle emittenti televisive chiedendo loro di rivedere il nome della squadra e di non chiamarla più semplicemente Tottenham. Un’iniziativa che mira a voler rafforzare la propria immagine e a distinguere la squadra dalla zona di Londra da cui prende il nome.

Secondo quanto riferito da The Athletic, l’oggetto dell’email era semplicemente “Aggiornamento sulla denominazione del Tottenham Hotspur“, mentre nel corpo del testo si leggeva che il club richiede che venga utilizzato il nome completo, Tottenham Hotspur, con Spurs come versione abbreviata preferita.

Ma perché questa scelta? Dal punto di vista della proprietà essere riconosciuti come Spurs significherebbe rafforzare la propria identità e, quindi, generare potenzialmente entrate, perché non ci sono altri club inglesi conosciuti con tale nome.

L’obiettivo, quindi, è consolidare il marchio “Tottenham Hotspur” a livello globale, evitando confusioni con altre squadre.

Ufficiale per i media: sarà Spurs o Tottenham Hotspur

Per quanto possa essere resa ufficiale e formale la scelta di non essere più definiti solo Tottenham, il quartiere londinese resterà sempre un luogo legato al club, soprattutto per i nativi della zona.

Ma l’obiettivo della società inglese ha già raccolto i suoi frutti: i network televisivi, infatti, hanno già messo in atto la richiesta degli Spurs.

Prima del calcio di inizio del match in casa contro il Manchester United, i giornalisti di Sky Sports hanno descritto il tecnico Postecoglou come “Allenatore capo del Tottenham Hotspur“. In seguito, quando la grafica degli undici titolari è stata proiettata sullo schermo, in alto c’era scritto “Spurs“.