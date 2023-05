Highlights Pescara-Entella 2-1, playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 34

Gli highlights di Pescara-Entella, match di quarti di finale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Gli uomini guidati da Zednek Zeman, dopo aver eliminato la Virtus Verona, hanno alzato ancora di più l’asticella per provare a raggiungere la semifinale e hanno ottenuto un successo interno per 2-1 nella gara d’andata. I liguri, dal loro canto, arrivano dalla rimonta sul Gubbio e ora dovranno nuovamente cercare di ribaltare la situazione.