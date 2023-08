Highlights Inghilterra-Nigeria 0-0 (4-2 dopo i rigori), Mondiali femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights e i gol di Inghilterra-Nigeria, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili 2023. Dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari, poi consolidato ai tempi supplementari, sono stati i calci di rigore a decidere la sfida. Ad avere la meglio è stata l’Inghilterra, che dopo l’errore iniziale non ha più sbagliato. La Nigeria ha invece commesso due errori ed ha capitolato per 4-2, uscendo di scena. Di seguito le immagini salienti del match.

CRONACA