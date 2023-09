Highlights e gol Juventus U23-Reacanatese 2-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 17

La Juventus Under 23 non sbaglia e passa sulla Recanatese con un 2-0 che porta le firme di Cerri e di Guerra. I bianconeri partono subito al mille e al quarto minuto trovano il gol dell’attaccante ex Como. Nella ripresa arriva il raddoppio di Guerra dopo un grande scambio con Yildiz. Queste le emozioni del match.