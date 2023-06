Highlights e gol Grecia-Irlanda 2-1, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 22

Il video con highlights e gol di Grecia-Irlanda 2-1, sfida valevole per la terza giornata del gruppo B delle qualificazioni a Euro 2024. Secondo successo in due partite per i padroni di casa, che ad Atene passano in vantaggio con il rigore di Bakasetas e vengono raggiunti da Collins. Poi nella ripresa arriva il gol-vittoria di Masouras e nel finale gli irlandesi restano anche in 10 per il rosso a Doherty in pieno recupero.

GLI HIGHLIGHTS