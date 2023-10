Highlights e gol Atalanta U23-Legnago 1-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 19

Gli Highlights e i gol della partita del Caravaggio tra Atalanta U23 e Legnago Salus, girone A del campionato di Serie C, terminata 1-0 per la squadra di casa. Partita senza troppi sussulti da una parte e dall’altra ma giocata meglio dalla squadra di casa che trova il gol vittoria nel recupero grazie a Moustapha Cissé subentrato a partita in corso.