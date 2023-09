Highlights e gol Sorrento-Audace Cerignola 2-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 24

Finisce in parità il match fra Sorrento ed Audace Cerignola. Un gol per parte di ognuna delle due squadre ha portato a chiudere definitivamente sul 2-2 lo scontro, con un punto a testa per le due compagini. Sorrento due volte in vantaggio prima con Blondett, poi con La Monica, Audace che recupera prima con Malcore e poi con Tentardini. Questi gli highlights.