Highlights e gol Recanatese-Olbia 2-3, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 6

Gol e spettacolo fra Recanatese ed Olbia. Alla fine fra due squadre tranquille e che godono di tutte le certezze per la permanenza in Serie C anche l’anno prossimo, passa la squadra ospite grazie alle reti di Emerson e soprattutto alla doppietta di Ragatzu. Inutili per il risultato i gol di Giampaolo e di Sbaffo. Queste le azioni salienti del match.