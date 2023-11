Highlights e gol Entella-Cesena 0-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 35

Gli Highlights e i gol della partita del Comunale di Chiavari tra Entella e Cesena, girone B del campionato di Serie C, terminata 0-1. Match molto concitato nel primo tempo con il gol decisivo della partita siglato da Donnarumma e l’espulsione di Disanto per un fallo di reazione che ha condannato i padroni di casa a giocare il resto della partita con un uomo in meno. Nella ripresa il Cesena si accontenta e non chiude la partita, l’Entella ci prova ma non trova il guizzo per agguantare il pareggio.