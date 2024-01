Highlights e gol Camerun-Guinea 1-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Camerun-Guinea 1-1, match valido per la Coppa d’Africa 2024. In Costa d’Avorio stecca anche la squadra dei Leoni indomabili all’esordio contro gli Elefanti: al gol di Bayo risponde Magri, tutto il secondo tempo per i guineani di Diawara è giocato in dieci, ma la formazione di Song non riesce ad approfittarne. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.