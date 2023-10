Highlights e gol Barcellona-Shakhtar Donetsk 2-1, Champions League (VIDEO)

di Antonio Di Cello 58

Il Barcellona prosegue la sua striscia positiva in Champions League, liquidando lo Shakhtar Donetsk, per 2-1. I blaugrana conducono una grande mezzora, che porta al doppio vantaggio firmato da Ferran Torres e dal baby prodigio Lopez. Dopo si va in amministrazione del risultato, ma gli ucraini con Sudakov al 62esimo hanno rimesso il match, fino alla fine, in equilibrio.