Highlights e gol Arsenal-Siviglia 2-0, Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

L’Arsenal non stecca l’appuntamento in casa contro il Siviglia per dare un segnale e per dare un impulso in ottica qualificazione in Champions League. Nella sfida dell’Emirates Stadium finisce per 2-0 grazie alle reti di Trossard al 29esimo e di Saka al 64esimo. Tre punti vitali per i Gunners per i proseguo di cammino nel girone di Champions League. Questi gli highlights del match.