Hertha Berlino nel caos: il presidente litiga con un dipendente e si frattura tre vertebre

Non un buon periodo per l’Hertha Berlino, fuori dal campo. Se l’inizio della Bundesliga 2 è stato positivo per la squadra di Berlino, il presidente del club sono stati giorni duri e difficili da affrontare per la frattura di tre vertebre dopo un litigio che riguardava il club.

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il presidente del club ha discusso animosamente con il responsabile del dipartimento legale e delle risorse umane della società, Marcus Becker, negli uffici del club. Dopo questo litigio, il numero uno dell’Hertha si sarebbe fratturato tre vertebre. Da qui il ricovero in ospedale e l’operazione per “rimettere a posto” tutto.