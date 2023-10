Arabia Saudita, non solo calcio maschile: DAZN acquisisce i diritti del campionato femminile saudita

Il calcio dell’Arabia Saudita vuole essere a tutti gli effetti al passo coi tempi. Così dopo aver chiuso in questo anno solare uno dei mercati più faraonici di sempre, si starebbe dedicando anche a sviluppare anche un buon movimento attorno al calcio femminile saudita.

DAZN si è accorto di questo progressivo crescere anche del calcio femminile saudita, così tanto da volerne acquisire i diritti tv della competizione. DAZN, infatti, ha annunciayo l’acquisizione dei diritti per la trasmissione a livello globale della Saudi Women’s Premier League, la massima divisione di calcio femminile dell’Arabia Saudita, per le prossime due stagioni. Hannah Brown, co-CEO di DAZN per lo sport femminile a riguardo ha voluto dichiarare: “L’impegno di DAZN nella crescita e nello sviluppo del calcio femminile e’ senza pari. L’arrivo della Saudi Women’s Premier League nel portfolio DAZN ci permette di elevare ulteriormente il gioco e sostenere le donne che praticano e guardano il calcio. Abbiamo seguito da vicino i progressi del gioco femminile in Arabia Saudita sin dal lancio del loro primo campionato nazionale nel 2020 e siamo entusiasti di sostenerlo nella prossima fase del suo sviluppo“.