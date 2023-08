Hellas Verona, Sogliano: “Arriveranno dei rinforzi a centrocampo”

Nel pre partita di Hellas Verona-Empoli è intervenuto il direttore sportivo degli scaligeri Sean Sogliano che, ai microfoni di DAZN, ha spiegato cosa farà il Verona da qui fino alla fine del mercato. Arriveranno dei rinforzi per la squadra di Baroni.

Le parole di Sogliano: “Le dinamiche interne fanno sì che la squadra non sia ancora al completo, ma chi scenderà in campo oggi darà il 100%. In mezzo da qui a fine mercato qualcosa faremo, ma il nostro è stato anche un lavoro di attesa anche in base a determinate cessioni che siamo obbligati a fare”.