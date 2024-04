Hellas Verona, la Procura di Bologna revoca il sequestro preventivo delle quote

Buone notizie non soltanto sul campo per l’Hellas Verona. In una nota pubblicata questa mattina, il club fa sapere che “in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società Hellas Verona F.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all’avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti”. “La revoca del sequestro preventivo – sottolinea la società – è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio Setti e le società Delta, Lonestar e Santa Benessere”.

“Gli accordi – prosegue il comunicato – erano stati raggiunti con l’assistenza dello studio Unilegal di Verona, con i partners avvocati Antonella Benedetti e Paolo Pasetto, per Maurizio Setti e le sue società, e dello Studio Legale Gratteri di Roma, con l’avvocato Luca Gratteri e l’avvocato Silvia Di Cesare, per le società Delta, Lonestar e Santa Benessere”. La nota del Verona si conclude con Maurizio Setti e le sue società che “ringraziano anche il pool dei loro legali (Vittorio Manes di Bologna, Fabio Lattanzi di Roma, Nicola Avanzi e Paolo Pasetto di Verona) per l’efficace difesa svolta nel procedimento penale cautelare, ora concluso con la revoca del sequestro preventivo”.