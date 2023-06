Roma, Corriere dello Sport: chiesto McKennie in prestito, ma la Juventus vuole cederlo a titolo definitivo

Idea Weston McKennie per la Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport, spiegando come il general manager dei giallorossi Tiago Pinto abbia contattato l’agente del centrocampista della Juventus, reduce da un deludente prestito di sei mesi al Leeds. La Roma sarebbe interessata a prelevare lo statunitense in prestito, ma è difficile che i bianconeri accettino queste condizioni. La Juventus vorrebbe infatti cedere il giocatore a titolo definitivo così da poter monetizzare e reinvestire i soldi sul mercato.