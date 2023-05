Guardiola: “Messi è il più grande. Merita tutto l’amore del Barcellona”

Pep Guardiola torna a parlare di Lionel Messi e ogni volta che l’allenatore del Manchester City parla della Pulce le parole d’amore sono quasi scontate. In un’intervista rilasciata a Espn il tecnico spagnolo ha parlato del City ha parlato dell’amore che lega Messi al Barcellona e che, chissà, potrebbe voler dire ritorno in quel della Spagna nella prossima estate.

Le parole di Guardiola su Messi: “Sarebbe stato impossibile vincere tutto quello che ha vinto il Barcellona senza Messi. Io sono un socio del Barça, è stato il più grande giocatore di tutti i tempi e spero che il pubblico blaugrana possa salutarlo come merita. Nessuno pensava che potesse finire così, sapete tutti quanto lo stimi il presidente Laporta, avrebbe valuto salutarlo come merita perchè Messi ha reso il Barça ancora più grande. Il suo addio si è consumato velocemente, in una situazione economica difficile, ma io spero che un giorno possa tornare, so che Laporta intende far sì che Leo e la sua famiglia possano ricevere l’amore, l’affetto e la gratitudine del popolo azulgrana, lo merita dopo tutto quello che ha fatto per il Barça“.