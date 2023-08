Guardiola: “Calendari troppo fitti, ma è una battaglia persa”

Guardiola e il duro sfogo contro i calendari troppo fitti della Premier League. Come dichiarato ai microfoni di Movistar se l’è presa anche con Fifa e Uefa per l’elevato numero di gare in programma e la totale assenza di riposo per gli atleti. “È una battaglia persa, a meno che i giocatori non si alzino e dicano non giochiamo. Per il resto, non c’è niente da fare. Né incontri UEFA né FIFA, niente. Inoltre ora ci mettono più minuti, ora stanno giocando 112, 111, 110 minuti e i giocatori saranno lì perché ci piace. Se un giocatore non c’è, ne arriverà un altro. Guardiola è stanco? Ne arriverà un altro”.

Successivamente, un’altra frecciatina contro il proprio campionato, nel post sfida della Supercoppa Europa, che ha messo il prossimo match dei Citizens in anticipo al sabato: “Niente festa o alcool oggi. Certo, abbiamo una partita sabato. Anzi, grazie alla Premier League per aver messo la gara sabato e non domenica o lunedì. Grazie davvero”, ha detto in maniera ironica.